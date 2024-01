Ein Baum und Honig vom Dach für die Mitarbeiter

Erklärtes Ziel des Felix Familia ist, familienfreundliche Initiativen vor den Vorhang zu holen. Wie viele tolle Projekte – große wie kleine – es gibt, zeigt sich einmal mehr bei der diesjährigen Ausschreibung, die sich heuer an Firmen in Oberösterreich richtet.

Zahlreiche Unternehmen haben sich bereits um den von OÖN und dem Land ausgeschriebenen Preis beworben. Dazu gehört unter anderem die Oberbank, die mit "Kikis Nest" eine firmeneigene Krabbelstube gebaut hat, die "alle Stückerl" spielt. Die Kinder der Mitarbeiter können sich in der Linzer Zentrale auf mehr als 600 Quadratmeter Indoor- und Outdoorfläche austoben. In der Steuerberatungskanzlei Raml und Partner stehen schon seit Jahren familien- und klimafreundliche Maßnahmen auf der Tagesordnung.

Das Angebot ist umfangreich – und manches sogar ungewöhnlich: Neben der Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung wird für jeden Mitarbeiter ein Baum gepflanzt. Für die Teams stehen E-Scooter in Linz und eine E-Tankstelle in Rohrbach zur Verfügung – und der Honig kommt von Bienenstöcken am Dach. (had)

Infos auf einen Blick

Die Bewerbungsfrist für den mit 2000 beziehungsweise 1500 und 1000 Euro dotierten Preis läuft bis 22. Jänner. Die Einreichung ist nach der Mitarbeiteranzahl in drei Kategorien möglich, in jeder Kategorie werden die drei besten Projekte gekürt. Einreichen können Unternehmen aller Größenordnungen, Non-Profit- sowie öffentlich-rechtliche Unternehmen mit kreativen Projekten auf www.familienkarte.at

