Strategien für einen stressfreien Advent

Einsamkeit, Angst, Überforderung und Enttäuschung, weil nicht alles so perfekt läuft, wie im Bilderbuch oder Fotos in den sozialen Netzen das suggerieren. "All das sind Themen, mit denen sich die Menschen rund um die Feiertage an die Krisenhilfe wenden", sagt Leiterin Katja Sieper bei einer Pressekonferenz in Linz.Gemeinsam mit ihrem Kollegen Martin Schmid hat sie dabei Strategien für eine entspannte Weihnachtszeit präsentiert und dazu auch ihren "Fünf-Minuten-Trick" verraten.