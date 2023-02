Damit Kinder wundervolle Ferien genießen

Ferienspaß für die Kinder in der Gemeinde Aspach

Eine "abenteuerliche" Übernachtung im Turnsaal samt Grillerei und lustigen Spielen, eine Sport-Olympiade am Fußballplatz oder ein Nachmittag im Garten der Bücherei voller Geschichten und Erzählungen: Das sind nur drei Aktionen, die Kinder in der Gemeinde Aspach in den Ferien unternehmen können. Möglich machen das der Familienausschuss und die Vereine, die sich jedes Jahr tolle Aktionen für die Kinder des 2600-Einwohner-Ortes im Innviertel einfallen lassen. "Im Vorjahr waren 300 Teilnehmer im Alter von drei bis 15 Jahren mit dabei", erzählt Andrea Gaisbauer von der Gemeinde, die den Aspacher Ferienkalender beim Felix Familia eingereicht hat.

Ein Tag "in der Arbeit": Spannende Einblicke für die Kinder in Pasching Bild: privat

Das hat auch die Gemeinde Pasching mit einem ähnlichen Projekt gemacht – und ihr Kinderprogramm für die Sommermonate um die Herbstferien verlängert. Dabei standen etwa der Besuch von Betrieben im Ort auf dem Programm – genauso wie ein Fußballtraining samt Stadionbesichtigung und Autogrammstunde mit den LASK-Spielern. "Ziel war es natürlich, den Kindern ein zusätzliches Ferienangebot zu schaffen, aber auch, berufstätige Eltern an den schulfreien Tagen im Herbst zu entlasten", so Marlene Hetzmannseder vom Ausschuss für Familie und Bildung der Gemeinde Pasching.

Felix Familia

Heuer suchen die OÖN gemeinsam mit dem Land familienfreundliche Projekte von Verwaltungseinrichtungen: Gemeinden, Magistrate, Bezirkshauptmannschaften und alle regional strukturierten Gemeindeverbände können sich um den Felix Familia bewerben.

Die Einreichfrist endet am 6. April. Bewerbungen online auf familienkarte.at.

Der Sieger gewinnt die Bronzestatue des Bildhauers Klaus Liedl und 3000 Euro. Platz zwei ist mit 2000, Rang drei mit 1000 Euro dotiert.

