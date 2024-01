Wo gibt es die besten Krapfen? Die 10 Top-Bäcker in Oberösterreich

Eine ordentliche Portion Marillenmarmelade – fruchtig, aber nicht zu süß –, umhüllt von lockerem Teig, oben drauf eine feine Schicht Staubzucker: Der Krapfen gehört zur Faschingszeit wie die Verkleidung und das Gschnas. Das süße Gebäck erfreut sich hierzulande ungebrochener Beliebtheit: In Österreich werden jährlich mehr als 100 Millionen Krapfen verspeist. Im Schnitt verzehrt jeder Österreicher 12 bis 13 Krapfen pro Jahr, den Großteil davon im Jänner und im Februar.

Dass Krapfen besonders in der Faschingszeit gegessen werden, hat übrigens einen historischen Hintergrund. Bereits im Mittelalter aßen die Menschen um diese Jahreszeit, also vor dem Fasten, besonders fetthaltige Nahrung. Auch wenn sich heute viele dieser Tradition nicht mehr bewusst sind, hat das süße Hefegebäck in der Faschingszeit Hochkonjunktur.

Wer bäckt am besten?

Aber nun zur Frage aller Fragen: Wo gibt es sie zu kaufen, die besten Krapfen Oberösterreichs? Das Gourmet-Magazin Falstaff hat seine kulinarisch versierten Leser abstimmen lassen. Es war ein knappes Rennen um den ersten Platz: Mit 27 Prozent der Leserstimmen setzte sich das in Gmunden ansässige Backhaus Hinterwirth beim Publikumsvoting an die Spitze. "Diese Auszeichnung freut uns fast noch mehr, weil sie nicht von einer Fachjury, sondern vom Publikum kam", sagt Bäckerei-Chef Gerhart Hinterwirth, dessen Betrieb sich auch mit dem Titel "Bester Bäcker des Landes" schmücken darf.

Gerhart Hinterwirth von der gleichnamigen Traditionskonditorei und -bäckerei in Gmunden bäckt die besten krapfen Oberösterreichs Bild: (Volker Weihbold)

Die besten Krapfen-Bäcker Oberösterreichs:

Backhaus Hinterwirth, Gmunden Café-Konditorei Poißl, Freistadt Konditorei Grellinger, Gmunden Konditorei Jindrak, Linz Cafe Konditorei Zauner Bad Ischl Bäckerei Brandl, Linz Bäckerei Fenzl, Linz Cafe-Konditorei Weltzer, Eferding Bäckerei Oberbauer, Zell am Moos Orangerie, Schärding

Nur ganz knapp dahinter rangiert ein Bäcker aus dem Mühlviertel: Die Konditorei Poißl in Freistadt heimste 26 Prozent der Leserstimmen ein. Die Konditorei Grellinger in Gmunden belegte den dritten Platz am Stockerl, ex aequo mit Jindrak aus Linz. Dass mit Zauner aus Bad Ischl eine weiterer Bäckerei aus dem Seengebiet den Sprung in die Top 5 schaffte, zeigt den Status des Salzkammerguts als Faschingshochburg. Aber auch die Landeshauptstadt ist in der Bestenliste überdurchschnittlich oft vertreten: Die Krapfen der Bäckerei Brandl und der Bäckerei Fenzl erfreuen sich in Linz großer Beliebtheit.

Wer ist Ihr Favorit?

Stimmen Sie mit dem Urteil des Falstaff-Leser überein oder haben Sie gar einen Favoriten, der gar nicht in der Liste aufscheint? Stimmen Sie ab oder schreiben Sie Ihren liebsten Krapfen-Bäcker in die Kommentare!

