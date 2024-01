Der beste Krapfen kommt erneut aus Gmunden

Drei Monate ist es her, da stand Thomas Stelzer vor der Tür des Backhauses Hinterwirth. Der Landeshauptmann (VP) kam höchstpersönlich nach Gmunden, um Gerhart Hinterwirth zu gratulieren. Und das musste er gleich zweimal tun: Das Branchenmagazin „Falstaff“ hatte das Backhaus nicht nur zum beliebtesten Bäcker des Landes gewählt, sondern auch eine Auszeichnung für den beliebtesten Krapfen ins Salzkammergut geschickt.

Nun darf sich Gerhart Hinterwirth schon wieder über Lob für seine Krapfen freuen: Wieder war es „Falstaff“, diesmal aber entschieden die Leser per Voting. Das Backhaus Hinterwirth setzte sich dabei vor der Café-Konditorei Poißl in Freistadt an die Spitze. "Diese Auszeichnung freut uns fast noch mehr, weil sie nicht von einer Fachjury, sondern vom Publikum kam", sagt Gerhart Hinterwirth.

Die Konditorei Grellinger in Gmunden belegte den dritten Platz am Stockerl, Bad Ischls „Zauner“ wurde bei dem Voting Fünfter. Die Bäckerei Obauer in Zell am Moos schaffte es mit Rang neun ebenfalls noch in die süße Liste. Die Bäckerei Hinterwirth wird von Gerhart mittlerweile in sechster Generation geführt.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger