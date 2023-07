Restaurantkritik: Bei Mimmo in Ried fühlt man sich wie in Italien

Als im Herbst vergangenen Jahres das "Ristorante Pizzeria Da Mimmo" in der Rieder Innenstadt eröffnete, waren die Erwartungen an die aus Kalabrien stammenden Gastronomen Cosimo und Luca Gerundino hoch. Die Söhne von Namensgeber Mimmo Gerundino – er war 2006 nach Österreich gekommen und hatte am Tennisplatz des UTC Ried das Restaurant geführt – haben die Erwartungen erfüllt.

Das Restaurant, eingebettet in den Gebäudekomplex des früheren Kaiserhofs, ist zu einem kulinarischen Fixpunkt in Ried geworden. Der neu gestaltete Gastgarten verleiht dem Lokal seit Kurzem besonderes Flair.

Dass die Pizzen bei Mimmo exzellent sind, war uns schon vorher bekannt. Besonders schätzen wir im großen, aber nicht unüberschaubaren Angebot die Pizza "Crudo Rucola e Grana" mit Parmaschinken, Parmesan und Rucola (12,10 Euro); aber auch die "Siciliana" mit Sardellen, Oliven und Kapern (9,10 Euro) ist uns als italophilen Gästen eine willkommene Möglichkeit, italienisches Flair daheim zu erleben.

Diesmal haben wir aber die Meeresfrüchte, Fisch und Pasta gekostet. Das "Carpaccio di Tonno" (12,90 Euro) war zwar sehr puristisch und reduziert angerichtet, bereitete aber großen Genuss. Auch die gegrillten Garnelen "Scampi Alla Griglia e Tagliolini", serviert mit Tagliolini Aglio Olio (scharf) und gerösteten Semmelbröseln (19,80 Euro) ließen keine Wünsche offen. Sie kamen auf den Punkt genau gegrillt und geschmackvoll serviert auf den Tisch.

Handgemacht von "Mamma Teresa" – so werden die Pastagerichte angekündigt. Wir haben uns für die "Tagliatelle Olimpia" entschieden, mit Steinpilzen in Sahne, Parmaschinken und Parmesan (15,90 Euro) – was sollen wir sagen: köstlich! Das "Tiramisu della Nonna" (6,60 Euro) – es wird auch als kleine Portion (3,30 Euro) angeboten – hat den genussvollen Abend (begleitet von gutem sizilianischen Wein und sehr umsichtigem Personal) abgerundet. Beim Gang aus dem Restaurant meinten wir dann: "Das war heute wie Urlaub …".

Eine normale Portion des "Tiramisu della Nonna" - eignet sich zum Teilen

Übrigens: Von Dienstag bis Freitag wird ein Mittagsmenü angeboten. Geöffnet ist mittlerweile auch wieder das Lokal am Tennisplatz des UTC Ried, außerdem gibt es am Roßmarkt den Feinkostladen

Kategorie : Restaurant und Pizzeria

: Restaurant und Pizzeria Adresse : Marktplatz 5, Ried/Ikr.

: Marktplatz 5, Ried/Ikr. Telefon : 0732 / 83626

: 0732 / 83626 Homepage : www.pizzeria-mimmo.com

: www.pizzeria-mimmo.com Ruhetag : Sonntag, Montag

: Sonntag, Montag Barrierefreiheit teilweise

OÖN-Bewertung:

Service: Fünf von sechs Kochlöffeln

Küchenleistung: Fünf von sechs Kochlöffeln

Ambiente: Fünf von sechs Kochlöffeln



