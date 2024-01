Oberösterreicher essen am liebsten Mohnflesserl

In keinem Bundesland wird das Mohnflesserl so gern gegessen wie im Land ob der Enns. Das traditionelle Gebäck in Zopfform ist für etwas mehr als ein Drittel der Oberösterreicher die klare Nummer eins, wenn es um das liebste Gebäck geht. In Ostösterreich und der Steiermark werden am häufigsten Kornstangerl und in Salzburg und Vorarlberg Laugenstangerl verspeist. Das ergab eine repräsentative Studie von IMAS, die für den Resch & Frisch-Brotreport erstellt wurde. 1350 Österreicher wurden dafür über ihre Essgewohnheiten befragt.

In unserem Bundesland kommt demnach an fünf Tagen pro Woche Brot und Gebäck auf den Teller. Beim Brot greifen die Oberösterreicher am häufigsten zum Hausbrot (26 Prozent), gefolgt rustikalem Bauernbrot (23 Prozent) und Vollkornbrot (18 Prozent). Am seltensten werden Baguette und weißer Wecken gekauft (acht Prozent). Etwas mehr als die Hälfte aller Österreicher (54 Prozent) greift zumindest einmal pro Woche zur Semmel, ein gutes Viertel sogar mehrmals pro Woche.

Laut Umfrage schmecken sieben von zehn Oberösterreichern heimische Backwaren deutlich besser als jene außerhalb der Landesgrenzen. Nach einem längeren Urlaub im Ausland würden viele ihr Schwarzbrot aus der Heimat schmerzlich vermissen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit Ulrike Griessl