Gute Suppen essen – und die Welt damit ein bisschen besser machen

In vielen Pfarren im Land herrscht gerade Hochbetrieb, denn in diesen Tagen sind mehr als 3000 Mitglieder der Katholischen Frauenbewegung (kfb) wieder damit beschäftigt, köstliche Suppen zu kochen. Diese werden dann am Wochenende in vielen Gemeinden im Rahmen der Aktion Familienfasttag angeboten – zum "Gleich-Essen" oder zum Mitnehmen im Glas. Eine der Köchinnen ist Ilse Gokl aus Traun, die sich seit 35 Jahren für die kfb engagiert. "Eine Herzensangelegenheit", wie die pensionierte Krankenpflegerin erzählt. Von ihr kommt heuer eine Erdäpfelsuppe nach dem Rezept ihrer Mutter. "Uns geht es so gut hier. Ich finde, da können wir ruhig etwas davon abgeben", sagt die 64-Jährige.

Hilfe für die Frauen in Nepal

Die Region Kailali, im Süden Nepals, ist vom Klimawandel besonders betroffen. Männer migrieren, Frauen übernehmen die Versorgung der Familie und bewirtschaften kleinste Landflächen Bild: kfb/Bikkil Sthapit

Mit dem Erlös der Spendenaktion werden aktuell rund 70 Frauenprojekte in den Ländern des Globalen Südens unterstützt. Inhaltlicher Schwerpunkt der Kampagne 2024 ist das Thema Klimagerechtigkeit. Stellvertretend für viele ähnliche Projekte wird heuer eine Frauenkooperative in Kailali im Südwesten Nepals in den Blickpunkt gerückt. Der südasiatische Staat gehört zu den am meisten von der Klimakrise betroffenen Ländern der Welt. Extreme Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen nehmen zu, Schädlinge zerstören die kargen Ernten. In einigen Regionen gehen viele Männer ins Ausland, meist nach Indien, um dort als Billiglohnkräfte in der Landwirtschaft zu arbeiten. Währenddessen versuchen ihre Frauen zu Hause, den heimischen Äckern genug Ertrag abzutrotzen, um ihre Familien zu ernähren. Das kfb-Projekt zielt darauf ab, die Lebensbedingungen der betroffenen Frauen in Nepal zu verbessern. In Zusammenarbeit mit dem Social Work Institute (SWI) aus Nepal unterstützt die Aktion Familienfasttag dortige Trainings für eine Landwirtschaft, die trotz der sich verändernden Umweltbedingungen funktioniert.

Termine für das Suppenessen finden Sie unter www.dioezese-linz.at Spenden sind auch unter www.teilen.at möglich.

Rezept für Himalayan Soup

Zutaten für 4 Personen:

2 große Karotten, 3 Rettiche,

1 große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 EL Cumin-Pulver, 1 TL Szechuan-Pulver, 1 EL Sojasoße, 100 Gramm Butter, Koriander, Salz

Zubereitung: Karotten, Rettiche und Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in der Butter andünsten. Zerdrückten Knoblauch und die Gewürze dazugeben und kurz mitdünsten. 400 ml Wasser und Sojasoße dazugeben und köcheln lassen, bis alles weich ist.

Rezept für Erdäpfelsuppe von Ilse Gokl

Bekömmliche Erdäpfelsuppe Bild: Colourbox

Es müssen elf verschiedene Zutaten sein, die Menge kann je nach Geschmack variieren, sagt Ilse Gokl vom kfb-Team Traun: In die Suppe gehören Erdäpfel, Karotten, kleines Stück Sellerie, Salz, Pfeffer, Majoran, Kümmel gemahlen, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, 1 Spritzer Essig, Einbrenn mit Zwiebel

Zubereitung: Erdäpfel schälen, Karotten und Sellerie putzen und alles klein schneiden und mit allen Gewürzen ca. 15 Minuten kochen. Klein geschnittene Zwiebel in Butter anrösten, Mehl dazugeben und eine dunkle Einbrenn zubereiten. Mit der Suppe aufgießen und noch einmal alles gut aufkochen und nach eigenem Geschmack nachwürzen. Die Suppe schmeckt mit diesen Zutaten sehr gut, man kann sie aber auch noch verfeinern mit klein geschnittenen Essiggurkerln, Sauerrahm, Speckwürferln, Pilzen oder Eierschwammerln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader