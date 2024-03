Falstaff-Ranking 2024: Das sind die besten Restaurants in Oberösterreich

„Hoch die Gabeln!“, heißt es regelmäßig im März, wenn der Falstaff-Gourmetguide die besten Lokale Österreichs mit Punkten und Gabeln auszeichnet. Wobei: Streng genommen sind es mehr als 20.000 registrierte Gourmetmitglieder, die ihre Restaurantbesuche per Internet oder App bewerten und damit dem Restaurant- und Gasthausguide ihre Stimme verleihen. Und die wird gehört. 2000 Lokale sind im aktuellen Gourmetführer gelistet und geben einen guten Überblick über Einsteiger, Routiniers sowie die Crème de la Crème.

„Wir dürfen uns über gastronomische Qualität in einer Breite freuen, wie sie nicht viele europäische Länder für sich verbuchen können. Ebenso wichtig wie die Breite aber ist bekanntlich die Spitze – und auch da gibt es eine erfreuliche Entwicklung“, schreiben Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam und Chefredakteur Severin Corti.

In Oberösterreich verläuft die Trendkurve nach oben, einige der Top-Köche konnten ihre Leistung steigern. So auch die Nummer eins des Landes, Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen. Der Ausnahmekoch, der Fischküche wie kaum ein anderer beherrscht, wurde um einen Punkt aufgewertet. Er liegt bei 99 Punkten und führt die Liste der exzellenten Köche in Oberösterreich an. Zweiter bleibt Philip Rachinger (Ois, Neufelden), Dritter ist Max Schellerer (Tanglberg, Vorchdorf). Beide freuen sich über einen Punkt mehr und liegen bei 98 beziehungsweise 96 Punkten.

Eröffnung des Jahres

In den Kreis der Top Ten rückte Lukas Kapeller mit seinem neuen Restaurant in Steyr nach. Kunstsinnige Gourmets mussten Durchhaltevermögen beweisen, dafür strahlt das ehemalige Direktionsgebäude der Steyrer Werke umso schöner und wird dank dem Trio Lukas Kapeller, Michael Schlöglhofer und Sommelière Carina Kaiser in den Gourmethimmel gehoben – beste Neueröffnung für Falstaff.

Mehr zum Thema: Restaurant Lukas Kapeller in Steyr: Ein Könner ist zurück

Eine weitere Auszeichnung, Engagement für Bierkultur, geht auch nach Oberösterreich. Der Landgasthof Ragginger in Nußdorf am Attersee gilt als Schmuckstück und punktet mit der Bierqualität.

Die Höchstpunkteanzahl von 100 Punkten durften bis dato nur zwei Restaurants für sich beanspruchen: Steirereck und Amador. Die zwei gelten für Falstaff als „Bannerträger allerhöchsten Genusses“ in Österreich und bekommen nun einen dritten 100-Punkte-Fahnenträger: Martin Klein vom Ikarus im Hangar-7, der monatlich ein anderes Menü orchestriert – „Teamleistung auf Weltniveau“.

Sonderauszeichnungen

Lebenswerk: Hermann Döllerer

Hermann Döllerer Gastrounternehmer des Jahres: Christian Harisch

Christian Harisch Beste Sommelière: Friederike Duhme (nineOfive, Wien)

Friederike Duhme (nineOfive, Wien) Sommelier des Jahres: Walter Kaltschik (Stanglwirt, Going)

Walter Kaltschik (Stanglwirt, Going) Bester Service: Oguz Akaltan (Plachutta Hietzing, Wien)

Oguz Akaltan (Plachutta Hietzing, Wien) Internationaler Botschafter: Willi Schlögl

Willi Schlögl Eröffnung des Jahres: Lukas Kapeller, Steyr

Lukas Kapeller, Steyr Engagement für Bierkultur: Ragginger, Nussdorf

Ragginger, Nussdorf Nachhaltigkeit & Innovation: Steirereck, Turnau

Steirereck, Turnau Bestes Wiener Beisl: Gasthaus Stern, Wien

Gasthaus Stern, Wien Bestes Landgasthaus: Gasthaus Nährer, Rassing

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun