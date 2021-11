Das süße Gold

Jede Auszeichnung versüßt das Leben eines Winzers. Das ist bei Hans Tschida nicht anders. Und doch unterscheidet ihn viel von anderen Weinmachern. Der Illmitzer gewinnt nämlich einen Preis nach dem anderen. Zum siebten Mal wurde er bei der International Wine Challenge (IWC) 2021 in London zum "Sweet Winemaker of the Year" gewählt. So oft wie niemand weltweit. Bei der AWC Vienna 2021 ging er ebenso als bester nationaler Produzent hervor. Und der Muskat Ottonel Schilfwein 2019 wurde als bester Süßwein ausgezeichnet.

Goldregen

"Wir sind heuer mit Auszeichnungen reich beschenkt worden. Du musst das machen, was dein Gebiet am besten kann", sagt Tschida. 35 Hektar Rebfläche bewirtschaftet der Winzer. "Das Mikroklima und die Böden sind perfekt für unsere Weine. Wir sind auf Süßwein spezialisiert. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese", erklärt Tschida.

Eine Besonderheit stellt der Schilfwein dar. Dafür erntet man die reifen und gesunden Trauben und trocknet sie auf Schilfmatten im Folientunnel bis zu vier Monate. Danach werden die Trauben gepresst und 22 Monate im Stahltank vergoren und gelagert. Der Schilfwein Muskat Ottonel 2019 (36 Euro) ist edel und vornehm, keinesfalls pickig, begeistert mit Trinkfluss und einer Aromenvielfalt, die den Gaumen auf eine Reise zu Orangen, Mandarinen, gelbem Kernobst und Hollerblüten entführt. Passt gut zu Blauschimmelkäse, aber auch zu fruchtigen Desserts und hält geöffnet bis zu fünf Wochen.

www.angerhof-tschida.at