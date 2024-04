Das sind die 10 besten Frankfurter-Würstel

Die Würstel wurden anonym in österreichischen Supermärkten gekauft, insgesamt 20 Produkte kamen in die Verkostung. Die von der Fachjury am besten bewerteten Frankfurter-Würstel hatten einen Fleischanteil von mehr als 80 Prozent. Insgesamt lag der Fleischanteil der getesteten Würstel zwischen 67 und 84 Prozent.

Das sind die Testsieger

1. Berger Wachauer Frankfurter von Billa (16,63 €/kg)

2. Wiesentaler Frankfurter nach Landmetzger Art von Lidl (8,31 €/kg)

3. Fair Hof Frankfurter von Hofer (13,60 €/kg)

4. Spar Natur Pur Bio Fankfurter (16,63 €/kg)

5. Berger Wellness Frankfurter (16,63 €/kg)

6. Delikatess Frankfurter von Hofer (8,29 €/kg)

7. Ja! Natürlich Frankfurter von Billa (12,22 €/kg)

8. Bio Frankfurter Ein gutes Stück Heimat von Lidl (13,59 €/kg)

9. Radatz Frankfurter von Billa (19,13 €/kg)

10. Tann Sacherwürstel von Spar (15,63 €/kg)

Anm.: Die Preise sind auf 1000 g umgerechnet und beziehen sich auf den Zeitpunkt des Kaufs.

Wie die Frankfurter zu ihrem Namen kamen

Der Fleischhauer Johann Georg Lahner war um das Jahr 1804 von Frankfurt nach Wien gekommen und hatte das Frankfurter Rezept, das ausschließlich aus Schweinefleisch bestand, mit Rindfleisch verfeinert. So erklärt sich auch die Begriffsverwirrung: Überall außerhalb Österreichs werden die beliebten Würstel “Wiener” genannt, in Österreich hingegen wird die Frankfurter Herkunft des Wurst-Erfinders in Ehren gehalten.

Wie bereitet man die Würstel richtig zu?

Gute Frankfurter knacken einladend, wenn man sie bricht. Wichtig ist dabei die richtige Zubereitung, das Wasser im Topf sollte nicht kochen, die Würstel sollten ca. 10 Minuten ziehen. Schließlich ist noch das Mundgefühl wichtig, das Brät soll saftig, aber nicht zu wässrig oder zu fettig sein.

