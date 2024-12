"ZiB"-Urgestein, "Dancing Stars"-Liebling: Hans Georg Heinke wird 80

Als "Vollblut-Moderator" mit "unverwechselbarem Stil" und als "Aushängeschild des Senders" wurde er bei seinem Abschied gelobt. Am Samstag, 4. Jänner, wird der Nachrichtenprofi mit einer Begeisterung für Pferde und bei "Dancing Stars" erarbeiteten Tanzkünsten 80 Jahre alt.

Geboren wurde Heinke 1945 in Wiener Neustadt in Niederösterreich. Nach der Matura 1963 und einer Milizoffiziersausbildung verbrachte er einige Zeit in Kanada und den USA. 1965 begann er ein Jus-Studium und promovierte 1970. Journalistische Sporen verdiente er sich damals als freier Mitarbeiter bei den "Salzburger Nachrichten", für die er u.a. Kinokritiken schrieb. Auch beim ORF sammelte er Erfahrung. Im Landesstudio Salzburg war er als Sprecher und Gestalter von Kulturbeiträgen tätig.

1970 wurde Heinke beim ORF in Wien angestellt. Ab 1971 war er am Bildschirm präsent, 1975 kam er zum aktuellen Dienst Fernsehen. Ab den frühen 80er Jahren betätigte er sich als leitender Redakteur, Chef vom Dienst und Moderator der "ZiB 1". 1995 war es damit vorbei, er wurde zum Hauptmoderator der "ZiB"-Kurzausgaben um 9 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr.

"Droge Newsroom hat mich voll erfasst"

Am 25. August 2008 ging er als längstdienender "ZiB"-Moderator im Alter von 63 Jahren in Pension. Er verabschiedete sich mit den Worten "Leben Sie wohl, adieu" von der ORF-Zuseherschaft. "Je näher es zum Ende gekommen ist, umso mehr hat es mich im Bauch erwischt. Dann ist das Gefühl aufgekommen, das ist jetzt meine letzte Sendung", sagte Heinke im Nachgang. "Es gibt ein Leben nach dem ORF, aber der Bauch ist ein bisschen traurig. Die Droge Newsroom hat mich voll erfasst."

Ohne Tätigkeit war Heinke damit aber nicht. Schließlich hatte er bereits seit 2004 als "Stimme der Lipizzaner" Vorführungen der Spanischen Hofreitschule moderiert und tat dies auch noch über seinen Pensionsantritt hinaus. "Ich will nicht für die Experten moderieren, denen kann ich ohnehin nichts Neues erzählen", sagte der laut eigenen Angaben begeisterte Reiter und Pferdebesitzer einst zu seinem Engagement. Viel mehr sei er für die Laien da.

Tanzte dank Publikum bis ins Halbfinale von "Dancing Stars"

Auch tänzerisch tauchte Heinke immer mal wieder in der Öffentlichkeit auf. Bei der 2. Staffel von "Dancing Stars" schaffte er es 2006 mit seiner Tanzpartnerin Elke Gehrsitz bis ins Halbfinale. Dabei zehrte der Publikumsliebling stark von den Telefon-Votings, während ihm die Jury oft nicht sehr gewogen war. Mehrfach stellte er sich anschließend bei "Dancer against Cancer" in den Dienst der guten Sache. 2019 bewies er als 74-Jähriger und damit damals ältester Debütant beim Life Ball seine Tanzkünste.

