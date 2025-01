Aktion "Book.Traveller": Wie tierischer Lesespaß Oberösterreichs Schüler hinter die Bücher locken soll

Die 3M-Klasse der Ernst-Koref-Musikmittelschule macht zum ersten Mal bei der Lese-Aktion Book.Traveller mit, die heuer unter dem Motto "Den Tieren lesend auf der Spur" steht. "Tierbücher sind ein toller Weg, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen", ist die 13-jährige Alessya überzeugt. Lucas freut sich, dass sie bei der Aktion zugelassen sind: "Das lese ich am liebsten." Und für Rinesa ist klar: "Lesen macht einfach Spaß."

Daheim wird weniger vorgelesen

Bereits zum achten Mal rufen heuer das Kompetenzzentrum Buch.Zeit und die OÖNachrichten Kinder und Jugendliche auf, beim Book.Traveller mitzumachen. Dabei soll bis 23. April möglichst viel Tier-Lektüre gelesen werden. Mitmachen geht einfach: Auf der Lesebroschüre, die auf buchzeit.at heruntergeladen werden kann, gibt es sieben Leseaufträge, von "Lies ein Buch, in dem ein Tier im Titel vorkommt" über "Lies eine Tierfabel" bis zu "Lies ein Buch mit einem Tier auf dem Cover".

Davon werden vier ausgewählt und in die Broschüre eingetragen. Diese muss bis spätestens 28. April bei Buch.Zeit eingelangt sein. Aus allen Einsendungen werden 50 Preise verlost, darunter ein E-Book-Reader sowie für Klassen ein Workshop auf dem Sumerauerhof in St. Florian und eine Lesenacht bei Thalia. Die Aktion wird von der Bildungsdirektion, dem Land Oberösterreich und Thalia unterstützt.

Gelesen werden können alle Textsorten vom Sachbuch bis zum Comic. Auch Hörbücher und Vorlesen sind erlaubt. "Jeder soll teilnehmen können, nicht nur die Guten", sagt Doris Salaböck von Buch.Zeit. Ziel sei es, Lust auf das Lesen zu machen: "Vorlesen hilft Kindern, mit altersgemäßer Literatur in Berührung zu kommen."

Dabei kommt Schulen und den Schulbibliotheken eine immer stärkere Bedeutung zu. Eine Studie des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zeigte 2024 auf, dass Eltern den Kindern zunehmend weniger vorlesen. Während 77 Prozent der 20- bis 29-Jährigen angaben, dass das Vorlesen durch Eltern und Großeltern dazu beitrug, sie für das Lesen zu begeistern, waren es bei den 10- bis 15-Jährigen nur noch 67 Prozent. Das sei ein konkreter Auftrag für die Schulbibliotheken, sagt Sonja Jakobi von Buch.Zeit: "Umso wichtiger ist es, dass Bibliothekare und Lehrer Empfehlungen für Schüler geben, etwa ,Bei diesem Buch habe ich an dich gedacht‘." Denn: "Lehrer sind wichtige Impulsgeber für selbstständiges Lesen."

Die Book.Traveller-Broschüre kann auf buchzeit.at heruntergeladen werden. Sie muss bis spätestens 28. April ausgefüllt bei Buch.Zeit, Anzengruberstraße 10, 4600 Wels eingetroffen sein.

Buchtipps von Doris Salaberger:

Sara Lundberg: Der Vogel in mir fliegt wohin er will, Moritz Verlag 2024 (ab ca. 10 Jahren): Die wunderschön illustrierte Geschichte basiert auf dem Leben der Malerin Berta Hansson, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts im ländlichen Norden Schwedens aufwächst. Fiktion und Realität werden hier zu einer inspirierenden Emanzipationsgeschichte verwebt.

Kristina Andres: Zicke Zacke Igelkacke, Moritz Verlag 2024 (ab ca. 8 Jahren): Matti und Janne verbringen ihre Ferien auf dem Hof von Tante Olga. Dort gibt es zwei Igeljunge, die von den Kindern gerettet und versorgt werden. Eine warmherzige Geschichte, in der nebenbei viel Wissenswertes über Igel vermittelt wird.

Mukkekukke, Hrsg. von Anke Kuhl & Moni Port, Reprodukt Verlag 2024 (ab ca. 10 Jahren): Comiclesen und Musikhören – was gibt es besseres? Hier haben einige der besten Comic- und Bilderbuchkünstler bekannte Lieder von Beethovens „Flohlied“ bis zur „Hummel“ von Max Raabe in Comics verwandelt und ein gleichzeitiges Eintauchen in Musik und Bilder ermöglicht.

Bibi Dumon Tak & Annemarie van Haeringen: Regenwurm und Anakonda. Was Tiere über sich erzählen, Gerstenberg Verlag, erscheint am 27. Jänner (ab ca. 9 Jahren): Voller erstaunlicher Fakten über das Tierreich und mit viel Humor berichtet Bibi Dumon Tak, wie kurzweilig es sein kann, wenn Tiere über einander Referate halten! Jedes Tier sucht sich ein anderes Tier aus, über das es erzählt: der Regenwurm die Anakonda, der Putzerfisch den Hai – und jedes berichtet aus seiner ganz besonderen Perspektive.

Susan Niessen: Lebensgroß. Pferde aus aller Welt, Coppenrath Verlag 2024 (ab ca. 8 Jahren): Pferde sind beeindruckende Tiere, denen man in diesem toll illustrierten Sachbuch ganz besonders nahe kommt. Teile der Tiere werden lebensgroß gezeichnet und vermitteln dadurch einen Eindruck für die wahre Größe dieser Lieblingstiere.

Lena Anlauf & Vitali Konstantinov: Geniale Ohren. Eine kuriose Tiersammlung Nord Süd Verlag, 2024 (ab ca. 8 Jahren): In dieser Tiersammlung finden wir eine wunderbare Mischung aus Information und Unterhaltung. Ob Lang-, Pinsel- oder Koboldohren, sie können viel über Tiere, ihre Gewohnheiten und Lebensräumen erzählen.

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn