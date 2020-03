Wer Gerüchte nicht weiterleitet, der beschützt seine Umgebung

Regelmäßiges Trinken schütze vor der Ansteckung mit dem Coronavirus. Wer morgens tief einatme und dann mindestens zehn Sekunden lang die Luft anhalten könne, ohne zu husten, der sei nicht infiziert.

Sofern Sie derlei Ratschläge über WhatsApp, Twitter oder andere Dienste erreichen, löschen Sie bitte das Zeug und verbreiten Sie es nicht weiter. Es ist Schwachsinn.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt Falschnachrichten um den neuen Erreger "Infodemie". Die USA haben gemeinsam mit der EU vor allem russische Staatsmedien und Kreml-treue Internetwerker als Urheber einer signifikanten Desinformationskampagne ausgemacht. So berichtete der russische Nachrichtensender "Sputnik", das Coronavirus sei in Lettland erfunden worden, weil es dort "talentierte Biologen und Pharmazeuten" gebe. In anderen russischen Quellen heißt es, das Virus sei im britischen Militärlabor "Porton Down" nahe Salisbury entwickelt worden.

Als Konsequenz tauchen YouTube-Filme ehemaliger deutscher Wissenschafter auf, die in Videos exakt diese Botschaften trotz ihrer längst verstaubten Reputation mit Glaubwürdigkeit grundieren wollen. Egal, welchen Schaden sie damit anrichten.

Die Russland-Beobachter der EU-Kommission haben knapp 80 Fälle analysiert, in denen offizielle russische Medienorganisationen, Kreml-nahe Plattformen unwahre Informationen über den Corona-Ausbruch verbreiten. Auszüge aus russischen Medien erscheinen auf der Website euvsdisinfo.eu. So schreibt die Kreml-nahe "Oriental Review": "Wenn die Panik vorbei ist, wird das Erbe von Covid-19 weniger Tote hinterlassen als die normale Grippe." Es werden vor allem rassistische Motive als Triebkraft der Corona-Ängste unterstellt.

Nun warnt auch Vera Jourova, die Vizepräsidentin der EU-Kommission, vor "zunehmenden Falschinformationen". Jourova sagte, Google, Facebook, Twitter und Microsoft hätten allesamt den Verhaltenskodex unterzeichnet, mit dem sie sich zum Kampf gegen Desinformationen verpflichten. 100 Faktenprüfer aus 45 Ländern seien bei der Arbeit, um Schwachsinn von belegbaren Fakten zu trennen. Ein Problem habe sich dabei ergeben: Der größte Teil der verheerenden Inhalte sei "organisch". Er stamme von Nutzern selbst. Und sofern diese Inhalte von unseren Liebsten weitergeleitet werden, erlangen sie auf fatale Weise Wichtigkeit. "Gewissermaßen verbreiten sich Fake News wie das Virus", sagt Jourova. Dagegen lasse sich schwieriger vorgehen als gegen zentral gesteuerte Desinformation. Es verhält sich demnach wie bei den Einschränkungen zur Eindämmung der Ansteckung: Wer die Gerüchte nicht weiterleitet, der beschützt seine Umgebung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Peter Grubmüller p.grubmueller@nachrichten.at