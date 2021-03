"Wenn wir musizieren, dann geht's uns allen gut"

Es gibt zwei musikalische Zentren im Hause Grüner in Schenkenfelden (Urfahr-Umgebung): Rein örtlich gesehen ist es das Musikzimmer, über dessen Belegung mitunter heftig diskutiert wird. Der ideelle Musikmittelpunkt ist aber Mama Andrea. Sie unterrichtet an den Musikschulen Gallneukirchen und Freistadt Hackbrett und Steirische Harmonika und sieht darin keinen Beruf, sondern einfach das, was sie schon immer machen wollte.

Dementsprechend mühelos steckt die 42-Jährige Schüler und Umfeld mit ihrer Musikbegeisterung an: Zuerst kam Ehemann Hannes dran, den sie beim Volkstanzen kennenlernte und der bald darauf zur Steirischen griff. "Als die Kinder noch klein waren, haben wir zwei viel gemeinsam gespielt und gesungen", sagt Andrea Grüner. Und als Marlene (19), David (17) und Johanna (11) alt genug waren, unterstützte die Mama auch sie bei der Wahl des richtigen Instrumentes. So beherrscht man in der Familie nun mindestens zehn Instrumente, von der Geige bis zur Querflöte, vom Schlagzeug bis zur Gitarre – aber so genau weiß das keiner ...

Sobald es möglich war, trat die musikalische Familie auch auf: bei Gottesdiensten, Familienfeiern oder Adventsingen. "Es ist wichtig, ein Ziel zu haben, auf das man hinarbeitet", sagt Andrea Grüner. Auftritte als Familienmusik gibt’s – hoffentlich bald – mit Tochter Johanna; Marlene und David sind im Schenkenfeldner Musikverein aktiv. Papa Hannes, selbst Lehrer an der Mittelschule in Gramastetten, sieht die Musik als wertvolle Freizeitbeschäftigung: "Wenn wir musizieren, geht’s uns allen gut", sagt der 47-Jährige. Oder andersherum: "Wenn die Kinder einmal Ärger in Schule oder Beruf haben, gehen sie zum Instrument, spielen und sind wie ausgewechselt."

Mama Andrea gelingt das Abschalten am besten mit dem Hackbrett. "Dieses Instrument ist so vielfältig einsetzbar, von der Volksmusik über die Klassik bis zum Blues", sagt sie und weist auf freie Plätze in der Musikschule hin. "Das Hackbrett ist meine große Liebe."

Ein Musikvideo von Familie Grüner gibt es auf nachrichten.at/familienmusik zu sehen.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at