Webbers Mystery-Musical

Es ist eine besondere Premiere zu einem ebensolchen Jubiläum: "Die Frau in Weiß" von Andrew Lloyd Webber krönt als deutschsprachige Erstaufführung ab 8. April 150 Jahre Stadttheater Gmunden beim Musical-Frühling Gmunden.

"Sofies Welt", "Jane Eyre", "Doktor Schiwago", "Vincent van Gogh" – seit 2015 reihen die künstlerischen Leiter Elisabeth Sikora-Olzinger (Bild) und Markus Olzinger Erfolg an Erfolg. Längst hat das Duo Gmunden als Tipp für hochkarätige Musical-Inszenierungen etabliert. So kommt es nicht von ungefähr, dass kein Geringerer als Andrew Lloyd Webber persönlich Gmunden für die deutschsprachige Erstaufführung seines Musicals ausgewählt hat. Vom Verlag hatte er von der erfolgreichen Aufführung "Doktor Schiwago" 2019 erfahren.

"Die Frau in Weiß", ein Familiendrama um Verrat und Intrigen nach dem Mystery-Roman von Wilkie Collins, möge "das schönste Geburtstagsständchen sein, das man diesem Theater schenken kann", verneigt sich Elisabeth Sikora, die auch selbst wieder auf der Bühne steht, vor dem Stadttheater Gmunden, das "so ist, wie es damals war und sein soll", mit dem Charme seines knarrenden Bühnenbodens und des per Hand zu bedienenden Bühnenbilds. "Etwas Schöneres kann es gar nicht geben für intime Inszenierungen und feine Arbeiten", sagt Markus Olzinger.

Die Besetzung vereint einmal mehr klingende Namen: Wieder mit dabei sind der Norweger Yngve Gasoy-Romdal und die Wienerin Carin Filipcic. Neu im Team sind Anaïs Lueken, die vier Jahre am Linzer Landestheater engagiert war, und Sasha Di Capri. Die musikalische Leitung hat erstmals der Wiener Jürgen Goriup inne, derzeit am Münchner Gärtnerplatztheater tätig. "Wir wollen Gmunden und diesem Theater die Treue halten", lässt Markus Olzinger (Regie und Bühnenbild) auf weitere Musical-Sternstunden am Traunsee hoffen. 2023 soll es eine Welturaufführung sein. (kasch)

Info: 8. 4.-1. 5., Karten: Floro, Freiwillige Schützenstraße 10, Gmunden, musical-gmunden.com