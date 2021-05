Vor dem Finale: "Ich siege bei Starmania, weil..."

Wer gewinnt heute, 20.15 Uhr, ORF 1, die Casting-Show "Starmania 21"? Ein Quartett, bestehend aus Anna Buchegger (Abtenau), Vanessa Dulhofer (Traiskirchen), Tobias Hirsch (Birkfeld, Steiermark) und Fred Owusu (Graz), steht im Finale. Zunächst wird der jeweilige "Best Song" interpretiert, danach singen die drei Besten einen "Jury-Song". Die Top Zwei treten schließlich mit ihrem selbst komponierten Song an. Letztlich gewinnt, wer die meisten Anrufe oder SMS des Publikums auf sich vereinen kann.

Eine Umfrage auf der Starmania-Website weist die 16-jährige Vanessa Dulhofer als klare Favoritin aus. Die Jury, bestehend aus Nina Sonnenberg, Ina Regen und Tim Bendzko, hat heute nur interpretierende Aufgaben, auf den Ausgang der Show hat das Trio keinen Einfluss. Für Tim Bendzko ist Fred Owusu Favorit: "Fred ist ein Ausnahmetalent. Am Ende des Tages muss man sich an ihm messen", sagte er im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Felix Larcher mit neuem Song

Der Ansfeldner Felix Larcher ist in der ersten Finalshow ausgeschieden. Am 14. Mai veröffentlicht er mit seiner Band "One Last Glance" eine neue Single mit dem Titel "Don’t Leave Me". www.onelastglance.com