Volkstheater-Start: Sieben Premieren im Jänner

Demnach startet der 48-jährige Theatermacher und Langzeit-Chef des Schauspiels in Dortmund am 8. Jänner mit einer eigenen Inszenierung: "Der Raum. Szenisches Gedicht für Beleuchter und Tontechniker" von Ernst Jandl hat am 8. Jänner Premiere. Darüber hinaus stehen gleich im ersten Monat sechs weitere Premieren auf dem Programm, darunter Thomas Bernhards "Der Theatermacher", Susanne Kennedys Bearbeitung von Tschechows "Drei Schwestern" und die Uraufführung "Zertretung – 1. Kreuz brechen oder Also alle Arschlöcher abschlachten" von der Mühlviertler Autorin Lydia Haider.

20 Schauspielerinnen und Schauspieler umfasst das Ensemble, sieben Personen hat Voges aus Dortmund mitgebracht, zehn kommen aus anderen Häusern. Darunter sind unter anderen Anna Rieser, die – wie die OÖN berichteten – vom Linzer Landestheater kommt. Außerdem der Linzer Samouil Stoyanov (bis Sommer im Ensemble der Münchner Kammerspiele) und der in Oberösterreich aufgewachsene, zuletzt freie Schauspieler Christoph Schüchner.