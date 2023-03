Uraufführungen in Erinnerung an Balduin Sulzer

Im Mittelpunkt eines feinen Konzertes an seinem 91. Geburtstag im Benediktsaal des Stifts bei den "Wilheringer Notenköpfen" stand das Schlagwerk, das zum Motor seiner Musik wurde. So auch in "Moment musical" op. 250, von Geigerin Vera Kral und Perkussionist Leonhard Schmidinger zwar 2005 auf CD aufgenommen, aber noch nie öffentlich erklungen. So mischten sich die changierenden Klänge des Vibraphons ideal mit den großangelegten Geigenmelodien. Auch in "Mutwilligkeiten" für Viola und Schlagwerktrio, op. 290. Laura-Maria Jungwirth hatte mit der Bratsche gegen ein Arsenal an Schlagwerkinstrumenten "anzukämpfen", behielt aber dank geschickter Stimmaufteilung immer die melodische Oberhand und verband sich glänzend mit den Schlagwerkern Leonhard Schmidinger, Miguel Llorente Gil und Nico Gerstmayer. Der war auch herausragender Solist des "sulzerfreien" Rahmenprogramms mit einem Arrangement von Bachs e-Moll-Lautensuite für Marimba und mit beiden Perkussionisten in Minoru Mikis "Marimba Spiritual", das in seiner rhythmischen, dynamischen Vielfalt dem Geburtstagskind gefallen hätte.

Tipp: Bis Samstag lädt das erste Balduin Sulzer Symposium ins Stift Wilhering, stiftwilhering.at

Autor Michael Wruss Michael Wruss