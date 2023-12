"The Masked Singer": Uwe Ochsenknecht war der Kiwi

Als plüschiger Kiwi-Vogel verkleidet erhielt er am Samstagabend zu wenige Zuschauerstimmen und musste seine Maske deshalb abnehmen. "Es hat Riesenspaß gemacht, die Figur zu verkörpern. Das kann ich, glaub' ich, auch ein bisschen besser als singen", sagte der 67-Jährige am Ende der Sendung.

In der vierten Liveshow hatte er den Song "Rebel Yell" von Billy Idol auf die Bühne gebracht. Zusammen mit dem schwarzen Mustang sang er außerdem "All Summer Long" von Kid Rock im Duett.

Wegen eines Versehens war die offizielle Enttarnung allerdings nicht der erste Moment, in dem die Zuschauer in dieser Staffel einen Blick auf Ochsenknecht erhaschen konnten. Bereits vor zwei Wochen war der Schauspieler kurz zu sehen gewesen, als die Vogelmaske bei seinem Auftritt verrutschte. ProSieben hatte danach entschieden, den Kiwi nicht aus dem Rennen zu nehmen. Allerdings entfernte der Sender die Passage aus der Folge, die nachträglich auf der Streamingplattform Joyn abrufbar war. Zu seinen folgenden Auftritten erschien der Kiwi dann mit überdimensionalen Sicherheitsnadeln, die an dem Kostüm angebracht waren.

In der Show singen Prominente in aufwendigen Kostümen. Jede Figur hat dabei auch eine eigene, kleine Hintergrundgeschichte. Die Promis werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen.

