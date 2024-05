Spektakel-Spezialisten aus Spanien gestalten heuer die Linzer Klangwolke

Bereits 2018 begeisterte das spanische Künstlerkollektiv mit seiner spektakulären Gestaltung der Klangwolke. Auch heuer dürfte die Gratis-Veranstaltung mit bis zu 100.000 Besuchern im Linzer Donaupark am 7. September um 20.30 Uhr atemberaubend werden. Unter dem Titel "52 Herz - Pioniers" nehmen die Spanier sieben menschliche Pioniere - von Johannes Kepler bis Marie Curie und Jane Goodall - und einen tierischen Pionier, den Wal, ins Visier. "Pioniere sind wie Sterne und Planeten, die uns bereichern und unser Leben besser machen", sagte Mastermind Carlus Padrissa bei der Präsentation am Dienstag, 14. Mai.

Der Video-Trailer zur Klangwolke 24:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dazu wird Padrissa wieder zu allerlei spektakulären Mitteln greifen. So wird ein Tesla-Auto - als Symbol der grünen Energie - "so hoch wie möglich" in die Luft gehoben, drei oder vier bis zu 15 Meter hohe Figuren werden im Donaupark auftauchen, ein 20 Meter großer auf der Donau schwimmender Wal wird von einem Schiffskran in die Höhe gehoben, 100 Freiwillige werden in unterschiedlichen Formationen 40 Meter in die Höhe gehoben. Die Musik stammt heuer unter anderem von Gustav Holst (Planeten-Suite) und Anton Bruckner. "Es wird aber auch moderne Musik geben", sagt Produktionsleiter Wolfgang Scheibner. "Für jeden ist etwas dabei."

Organisiert wird die Klangwolke von der LIVA der Stadt Linz, gesponsert von der Sparkasse Oberösterreich. Wie in den Vorjahren steht ein Budget von rund einer Million Euro zur Verfügung. La Fura dels Baus gestaltete 2018 die Klangwolke unter dem Titel "Pax" und war 2013 bei der Eröffnung des Musiktheaters aktiv. 1992 gestaltete die Gruppe die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Barcelona mit, die mehr als 500 Millionen Menschen sahen. Im Management ist auch Roland Olbeter tätig, ein Bruder des ehemaligen technischen Direktors des Landestheater, Philipp Olbeter, der 2019 starb.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn