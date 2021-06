Franz Welser-Möst, das Bruckner Orchester und Anton Bruckners d-Moll-Messe: Das sind Geburtstagsgeschenke, die es nicht jedes Jahr gibt. Wenn die St. Florianer Sängerknaben aber einen runden – und zwar den 950. Geburtstag feiern – dann ist dieser hochkarätige Aufmarsch im Marmorsaal des Stiftes St. Florian schon stimmig. "Franz Welser-Möst und das Bruckner Orchester haben sofort für unser Jubiläumskonzert zugesagt. Das freut uns sehr", sagt Christa Steinkellner, die Geschäftsführerin des Knabenchors.

Als Solisten sind die beiden ehemaligen Sängerknaben Alois Mühlbacher (Alt) und Klemens Sander (Bass) sowie Matthäus Schmidlechner (Tenor) zu hören. Im ersten Teil des Abends präsentieren die Sängerknaben mit Chorleiter Markus Stumpner und dem langjährigen künstlerischen Leiter Franz Farnberger ihr umfangreiches Repertoire. Das Feierjahr geht am 4. Juli weiter, wenn beim Sommerkonzert für Freunde und Förderer auch das neue, umfangreiche Buch zur Sängerknaben-Geschichte präsentiert wird. Die Musikhistorikerin Sandra Föger-Harringer und Franz Farnberger haben das 496 Seiten starke Werk geschrieben.

Bei den St. Florianer Brucknertagen gestalten die Sängerknaben am 15. August das Eröffnungskonzert mit geistlichen Werken von Komponisten aus der Geschichte des Stiftes, von Augustinus Franz Kropfreiter bis Anton Bruckner. Auch der ORF trägt dem Jubiläum des Chors Rechnung. Derzeit laufen die Dreharbeiten für einen Film, der am 21. September anlässlich des Brucknerfestes präsentiert und in der Folge zeitnah auf ORF III zu sehen sein wird.

Karten unter saengerknaben@florianer.at; Informationen unter www.florianer.at

Sing-Sommercamp „Stimme entdecken“

Auf Nachwuchssuche: Die St. Florianer Sängerknaben suchen heuer verstärkt Nachwuchs. Eine Möglichkeit, probeweise ins Leben eines Sängerknaben einzutauchen, ist für Buben zwischen sieben und zehn Jahren das Sing-Sommercamp, heuer vom 22. bis 24. Juli. Auf dem Programm steht niederschwelliges, kindgerechtes Singen mit Chorleiter Markus Stumpner. In der Freizeit stehen Schwimmbad, Sportplatz und viele weitere Angebote zur Verfügung. Kosten für Unterkunft und Verpflegung 105 Euro.