OÖN-Kulturabo: Wir geben der Kunst eine Bühne

Bei den Salzburger Festspielen singt er diesen Sommer in Giuseppe Verdis "Luisa Miller" den Rodolfo. Schon ab 26. Juli wird Piotr Beczala im Bayreuther Lohengrin in der Titelrolle zu erleben sein. Das OÖN-Kulturabo wird der Tenor-Weltstar, dessen Karriere am Linzer Landestheater (1992–1997) begann, am 6. Oktober mit Liedern von Moniuszko, Karlowicz, Tschaikowski und Richard Strauss im Brucknerhaus veredeln.

Das OÖN-Kulturabo spannt mit Brucknerhaus, Posthof, Landestheater und Theater Phönix nicht nur die wichtigsten Kulturinstitutionen des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz zusammen, sondern offenbart auch die beeindruckende Breite des kulturellen Angebots in der Landeshauptstadt: Den Reigen der 13 Leckerbissen um insgesamt 399 Euro eröffnet "Die Rückkehr der Blues Brothers" (von Harald Gebhartl), mit der das Theater Phönix das Jubiläumsjahr seines 30-jährigen Bestehens einläutet. Inhaber des OÖN-Kulturabos können zwischen folgenden Terminen wählen: 21. September; 18., 31. Oktober. Ins Phönix wird auch Theater-Mitbegründer und Regisseur Georg Schmiedleitner im Kontext des Kulturabos mit seiner Inszenierung von Florian Frischs "Schiller – Zeiten des Aufruhrs" zurückkehren (wählbare Termine: 13. 12.; 9., 16. 1.).

Am 12. Oktober ermöglichen wir Ihnen im Posthof eine Wiederbegegnung mit der wunderbar melancholischen Stimme von Tanita Tikaram, die in den späten 80er-Jahren unter anderem mit dem Hit "Twist in my Sobriety" Musikgeschichte geschrieben hat.

Das Landestheater ist im OÖN-Kulturabo mit drei Sparten vertreten – Musical Sister Act (22. 2.), Tanzstück Cinderella (31. 5.) und Schauspiel Liliom (21. 6.). Darüber hinaus warten unter anderem Kabarett, Singer-Songwriter Schiffkowitz mit Pianist Markus Schirmer sowie das weltberühmte Emerson String Quartet.

Bestellt werden kann das OÖN-Kulturabo ab sofort im Brucknerhaus-Service-Center, Tel.: 0732 / 77 52 30 oder kassa@liva.linz.at, sowie im Internet unter nachrichten.at/kulturabo, wo Sie das gesamte Programm auch nachlesen können.