Netflix, Prime Video und Disney+ am beliebtesten

Das ergab eine Untersuchung der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle anhand von neun EU-Ländern (Österreich ist nicht darunter). Am meisten gesehen werden Filme und Fernsehstaffeln (95 Prozent Sehdauer). Auf Werke aus der EU plus Großbritannien entfielen 30 Prozent der Sehdauer, davon 21 Prozent auf EU-Werke, neun Prozent auf Werke aus dem Vereinigten Königreich; dazu kommt ein Prozent andere europäische Werke. Insgesamt seien die Konsummuster in allen Ländern ähnlich, betonte die Informationsstelle.

