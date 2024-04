Musikerin Lizzo: Rückzug aus dem Musikgeschäft?

Die US-Musikerin Lizzo hat ihren Rückzug angekündigt. Als Grund legte die 35-jährige Rapperin, Sängerin und Flötenspielerin dar, sie habe es satt, sich in ihrem Leben und im Internet herumschubsen zu lassen. "Alles, was ich will, ist Musik zu machen", schrieb sie. Doch sie müsse sich ständig gegen Lügen wehren, die über sie erzählt würden. Hinzu komme, dass man sich wegen ihres Aussehens über sie lustig mache. Die Künstlerin ist jedoch selbst mit Vorwürfen konfrontiert. Drei Tänzerinnen hatten Klage gegen Lizzo eingereicht. Es ging um Diskriminierung und sexuelle Belästigung. "Diese aufgebauschten Geschichten kommen von früheren Angestellten, die schon öffentlich zugegeben haben, dass ihnen gesagt wurde, dass ihr Verhalten unangemessen war." Nichts nehme sie ernster als den Respekt für Frauen, schrieb Lizzo. Die Vorwürfe hätten sie verletzt.

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer