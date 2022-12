Musikalischer Adventkalender: 17. Dezember

Weihnachten gibt es in unglaublich vielen regionalen Ausprägungen. Das gilt für die Bräuche, die weihnachtlichen Speisekarten und natürlich auch für die Musik. Bemerkenswert ist dabei, dass selbst in sonnigen und südlichen Regionen zahlreiche weihnachtlichen Melodie einen oft sentimentalen Charakter aufweisen. Dies trifft auch auf weihnachtliche Gesänge in Spanien und in der spanischen Region Andalusien zu.

Uns soll das durchaus recht sein, wenn die Lieder zu Herzen gehen! Genießen Sie in diesem Sinne hinter dem Türchen Nummer 17 das andalusische Weihnachtslied "Llevarme a Belén". Die Interpreten sind Gesangsschüler von Esther Hochedlinger und Gitarrenschüler von Damien Lancielle, die sich, inspiriert vom musikalischen Adventskalender, gleichsam spontan zu einem „Ensemble Espanol“ zusammengefunden haben.

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.

