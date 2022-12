Musikalischer Adventkalender: 16. Dezember

Das heutige Musikstück ist gleichermaßen schön wie anspruchsvoll: ein Ausschnitt aus der „Sonate op. 19 für Altsaxophon und Klavier“ von Paul Creston (1906-1985). Am Altsaxophon sehen und hören Sie den 18-jährigen Linzer Musikschüler Xaver Gumpenberger, der von Elisa Lapan unterrichtet wird. Xaver Gumpenberger zählt zu den besten jungen Saxophonisten Österreichs. Beim bundesweiten Wettbewerb `prima la Musical` wurde er sogar zum Bundessieger gekürt.

"Eine Musikschule ist – um in der vorweihnachtlichen Gedankenwelt zu bleiben – dann am reichsten beschenkt, wenn es ihr gelingt, viele Kinder ab dem Vorschulalter für Musik zu begeistern und wenn sie darüber hinaus auch als Talenteschmiede erfolgreich ist. Xaver Gumpenberger ist demnach mit seinen Leistungen auch ein „Geschenk“ für die Musikschule, das wir im heutigen Türchen Nummer 16 mit Ihnen teilen", so Musikschul-Direktor Christian Denkmaier.

