Musikalischer Adventkalender: 11. Dezember

Wenn die Wetterprognosen zutreffen, sollte sich am heutigen 11. Dezember in Oberösterreich verbreitet Schneefall einstellen. Ob’s so kommt? Die Musikschule Linz lässt es heute im Adventkalender jedenfalls schneien.

Die musikalische Frau Holle heißt Karolin Kastowsky-Priglinger, eine Sologesangs-Schülerin von Esther Hochedlinger, die auch am Klavier zu sehen und zu hören ist. Karolin präsentiert die schöne Pop-Ballade „Snowflake“ aus dem Jahr 2017. Das Lied stammt von der international renommierten australischen Sängerin und Songschreiberin Sia.

Mit viel Gefühl und schöner Stimme gelingt es Karolin Kastowsky-Priglinger im Fenster Nummer elf den unwiderstehlichen Reiz einer Schneeflocke akustisch darzustellen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. O du Nachhaltige Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.