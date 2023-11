"Now And Then": Das ist der neue Beatles-Song

Bild: Apple Corps Ltd

The Beatles 1967

Langsam, balladenhaft, sentimental - so klingt der neue Beatles-Song. Er wurde am Donnerstag um 15 Uhr veröffentlicht. Das Lied wurde mit künstlicher Intelligenz produziert.

John Lennon hatte es in den 1970er-Jahren mit Klavier aufgenommen. 1994 übergab seine Frau Yoko Ono die Aufnahme mit zwei weiteren Liedern an die Beatles-Kollegen Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Zwei Songs wurden 1995 veröffentlicht, bei „Now And Then“ schaffte es das Trio trotz mehrere Versuche nicht, Gesang von Klavier zu trennen. Der Song blieb im Archiv. Erst jetzt gelang es mit KI, die Stimme von John Lennon zu isolieren. Nun vollendeten McCartney und Starr den Song, die Gitarren spielte der 2001 verstorbenen Harrison 1995 ein.

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn