Bad Ida`s Soul aus Wien

Wenn Menschen sagen, wie man zu sein, zu leben, zu denken hat, dann sollte sich niemand davon in eine Ecke oder Richtung lenken lassen, die wenig bis nichts mit einem zu tun hat. Es ist eine klare Botschaft, die Bad Ida, die Wiener Band um die stimmlich charismatische Sängerin Ines Dallaji in „You Gotta Change“ formuliert, um am Ende klar zu machen, dass die Angesprochene alles tut, nur eines nicht: sich ändern.