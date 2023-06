"Musik der Jugend": Stelle im zweiten Anlauf besetzt

Nach einer Panne bei der Besetzung im Mai wird Peter Hofmayer (46) der Geschäftsführer der in Linz ansässigen Österreichischen Jugendmusikbewerbe „Musik der Jugend“, die etwa den Wettbewerb „prima la musica“ ausrichten. Der Innviertler hat sich nach der Neuausschreibung in einem Auswahlverfahren gegen neun Bewerber durchgesetzt.

Hofmayer studierte Musik und Geschichte an der Universität Wien und Musikmanagement an der Donau-Universität Krems. Seit 2005 ist er im Musikverlagswesen tätig und seit 2015 Leiter des Musikverlages Kliment in Wien. In seiner Heimatgemeinde Aschbach hat er vor etwa zwei Jahren den Kulturverein „361°“ gegründet und leitet diesen. Außerdem organisiert er das Musikfestival ZOA in Niederösterreich.

Für die Stelle wurde bereits der Tiroler Rony Moser ausgewählt, er zog sich jedoch „aus persönlichen Gründen“ zurück. Offenbar war übersehen worden, dass er ein Studium in Graz nicht abgeschlossen hatte, was eine Voraussetzung war.

Autor David Klein Redakteur Kultur David Klein