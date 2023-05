Vereinbarung zum Rückzug aus „persönlichen Gründen“

Am 30. März gab das Land Oberösterreich bekannt, dass der Tiroler Rony Moser Anfang Juli Landes- und Bundesgeschäftsführer der administrativ in Linz ansässigen Österreichischen Jugendmusikwettbewerbe „Musik der Jugend“ werden würde. Der 42-Jährige hätte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren der Landesabteilung „Personal-Objektivierung“ von Leiterin Melanie Öttl gegen insgesamt 17 Bewerbungen durchgesetzt.