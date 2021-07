Auch bei der Klangwolke wird die übliche 3G-Regel gelten, das Linzer Brucknerhaus unter der Leitung von Dietmar Kerschbaum hat dafür ein ausgefeiltes Kontrollsystem entwickelt. Bis zu 100.000 Zuschauer könnten es am 11. September im Donaupark dennoch werden. Und trotz der heftigen Kritik an Europas Fußballverband UEFA ob der in Corona-Zeiten angefüllten EURO-Stadien hat der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) keine Bedenken.

"Nein, wir haben kein UEFA-Problem", sagt Luger auf OÖN-Nachfrage, "sondern wir haben Fakten." Und weiter: "In unserer Stadt mit 208.000 Einwohnern waren heute 39 Menschen positiv auf Corona getestet. Nur eine Linzerin und ein Linzer werden aktuell im Krankenhaus behandelt, beide nicht auf der Intensivstation."

Nach 16 Monaten Krisenmanagement wisse Luger selbstredend, dass sich die Lage in kurzer Zeit verschlechtern könne, "aber wir liegen aktuell bei einer Impfrate von 60 Prozent und mobilisieren während des gesamten Sommers weitere Impfmöglichkeiten. Zum Beispiel startet am Montag unser Impfbus." Die Sieben-Tage-Inzidenz liege aktuell bei 11,4, "aber selbst wenn diese Zahl steigen würde, kann das nicht der einzige Faktor sein, auf dessen Basis wir als Behörde und im Krisenstab die Situation beurteilen", sagt Luger. Der Bürgermeister sei demnach auch ob der eingangs erwähnten Kontrollen davon überzeugt, dass die Klangwolke sicher und ohne Ansteckungsgefahr durchgeführt werden könne. (pg)