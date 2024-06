Lido-Sounds am Samstag: "Heiß aber cool"

Während auf der Mainstage die deutsche Weltmusik-Band Bukahara Stimmung macht, geht es auch rundum am Festivalgelände richtig entspannt zu. Gruppen sitzen am Boden zusammen, manche spielen Boccia, andere wandern über das Festivalgelände. Eine Freundesgruppe aus dem Mühlviertel löst das Hitzeproblem auf ihre Art: Sie übergießen einander mit Wasser. "Uns gefällts hier", sagt Natalie aus Liebenau. "Es ist cool hier, aber heiß", sagt die 22-Jährige. So heiß, "dass wir eine Freundin bereits verloren haben", sagt sie: "Sie liegt im Rettungszelt."

Rund 60.000 Gäste werden insgesamt bei dem viertägigen Festival noch bis Sonntag erwartet. 41 Bands sind mit dabei. Am Freitag kamen 23.000 Gäste und shakten mit Headliner Parov Stelar, am Donnerstag rockten immerhin 13.000 bei den Kings of Lion.

Im Biergarten, den es heuer erstmals gibt, bekämpfen die drei Freundinnen Janine, Kerstin und Michelle aus Alkoven die Hitze mit kühlen Getränken. Kerstin war bereits im Vorjahr dabei: "Es hat mir damals so gut gefallen, dass ich meine Freundinnen überredet habe, heuer mitzukommen." Nachsatz: "Auch wenn das Festival nicht gerade billig ist." Sie freuen sich besonders auf Montez. "Uns gefällt es, dass wir so ein Festival direkt vor der Haustüre haben", sagen alle drei.

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn