Landestheater: "Was ihr wollt", neu übersetzt

Regisseur Matthias Rippert ("Ernst ist das Leben – Bunbury", "Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk") hat sich lange um Shakespeares "Was ihr wollt" herumgedrückt, weil er mit den vorliegenden Übersetzungen nicht einverstanden war. Dass er diese famos komponierte Verkleidungs-, Geschlechter- und Verwechslungskomödie und das Liebeswerben von Fürst Orsino (Jan Nikolaus Cerha) um Gräfin Olivia (Theresa Palfi) nun doch am Linzer Landestheater inszeniert, liegt an der neuen deutschen Fassung von Landestheater-Dramaturg Andreas Erdmann. Es ist die erste aufgeführte Übersetzungsarbeit des 51-Jährigen. Und es ist Ripperts erste Shakespeare-Inszenierung. Am Samstag (28. Jänner, 19.30 Uhr) findet die Premiere im Linzer Schauspielhaus statt.

Shakespeare-Stücke seien die Achttausender der Theaterliteratur, habe einst ein Professor Erdmanns gesagt. Mit dem nun um Rippert zusammengestellten Team (Bühne: Fabian Liszt, Kostüme: Johanna Lakner, Musik: Robert Pawliczek) sei dieser Aufstieg zu schaffen. Es gehe um die Diskrepanz von eigenem Wollen und tatsächlichem Bedürfnis, das Publikum werde manche Anzeichen von überhöhter Selbstverliebtheit oder Egoismus an sich selbst entdecken – auch darauf basiere der Witz, sagt Rippert. Über allem schwebe ein ironischer Übersetzer-Kommentar, von dem die Figuren nichts ahnten. (pg)

Schauspielhaus Linz: "Was ihr wollt" von W. Shakespeare, Premiere: 28. 1., 19.30 Uhr, Termine bis 11. Juni. Info/Karten: www.landestheater-linz.at

