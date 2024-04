Kratky nach Transparenz-Bericht "mit Drohungen konfrontiert"

Es ist Wahljahr, und nun hauen sich die politischen Parteien die seit Sonntagabend öffentlichen ORF-Gagen um die Ohren. Für FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sind die veröffentlichten Gehälter "geradezu obszön": "So kann und darf es am Küniglberg nicht weitergehen." ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sagte: "Es liegt an der Führung des ORF aufzuklären, wer diese Traumgagen genehmigt hat und wie sie zustande gekommen sind." "Solche Gagen darf es nicht mehr geben", ließ SPÖ-Mediensprecherin Muna Duzdar wissen.

Wie berichtet, führt die Liste jener 62 ORF-Mitarbeiter, die mehr als 170.000 Euro brutto im Jahr verdienen, Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky mit 443.894 Euro vor Küniglberg-Umbau-Manager Pius Strobl (425.677 Euro) und ORF-General Roland Weißmann (425.500 Euro) an. Im Zuge der seit Jahresbeginn geltenden Transparenz-Vorschriften hatte der ORF seine Spitzenverdiener veröffentlichen müssen. Nun werde Kratky – wie er gestern sagte – mit "nie dagewesenen persönlichen Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert".

Zudem veröffentlichte die ORF-Spitze einen neuen Ethikkodex für die Belegschaft. Das 25-seitige Papier wurde als Dienstanweisung erlassen und ist verpflichtend. Verstöße könnten arbeits-, zivil- und möglicherweise strafrechtliche Folgen haben. Die Verhaltensgrundsätze umfassen die Bereiche Nebenbeschäftigungen, Social Media, Unternehmenskommunikation, Antikorruption, Interessenkonflikte und politische Aktivitäten. Von Nebenbeschäftigungen, die geeignet sind, das Ansehen des ORF zu schädigen, in ihrem Umfang die Tätigkeit für den ORF zu beeinträchtigen oder einen Interessenkonflikt zu begründen, müssen Mitarbeiter Abstand nehmen. Nebenbeschäftigungen redaktioneller Führungskräfte seien restriktiv zu handhaben. Achtsamkeit muss bei Auftraggebern geboten sein, über die der ORF regelmäßig berichtet: Institutionen, parteinahe Organisationen, Institute und Interessenvertretungen. ORF-Mitarbeiter dürften zudem weder über Auftraggeber noch über Anlass einer Nebenbeschäftigung berichten.

Lesen Sie mehr in der Rubrik Mensch des Tages: Robert Kratky

Zum Punkt "Social Media" heißt es, dass hier die Werte des ORF (Objektivität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit) zu berücksichtigen seien. Unter "Antikorruption" steht geschrieben: "Der ORF duldet keine Verhaltensweisen, die das Unternehmen oder seine Mitarbeitenden mit nicht gesetzeskonformen Vorgängen oder Handlungen in Verbindung bringen." Der ORF-Mitarbeiter-Status dürfe niemals genutzt werden, um sich Vorteile wie Sachgüter, Dienstleistungen oder sonstige geldwerte Vorteile wie Mitgliedschaften zu verschaffen.

Unvereinbar seien auch die Ausübung einer politischen Funktion oder die Kandidatur dafür, Wahlengagement sowie öffentliche politische Sympathie- und Antipathieerklärungen.

Pause für "Fit mit Philipp"

Philipp Jelinek ("Fit mit Philipp") muss nun im ORF pausieren. Wie die OÖN berichteten, hatte Jelinek mit dem einstigen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gechattet: "Lieber Heinz, der Kuchen wird jetzt verteilt... wir müssen dringend die Weichen für mich stellen." Im Gegenzug stellte der ORF-Vorturner in Aussicht, über ORF-Interna zu informieren. Jelinek sei diese Woche auf Urlaub, bestätigte der ORF. Die Vorwürfe werden geprüft. Von "Fit mit Philipp" würden bis dahin nur Wiederholungen ausgestrahlt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.