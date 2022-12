Kirstie Alley: Sie ließ uns lachen und romantisch träumen

US-Schauspielerin Kirstie Alley, die mit der Serie "Cheers" und der Liebeskomödie "Kuck mal, wer da spricht!" ihre größten Erfolge feierte, ist tot. Nach Angaben ihrer Kinder starb Alley mit 71 Jahren an den Folgen einer erst kürzlich entdeckten Krebserkrankung.

In der Filmkomödie "Kuck mal, wer da spricht!" aus dem Jahr 1989 spielte Alley die schwangere Mollie, die während einer Taxifahrt ihre Wehen bekommt. Der Fahrer James (John Travolta) hilft ihr nicht nur bei der Geburt, sondern wird auch zum Babysitter. Am Ende werden Mollie und James ein Paar. Der Film war ein großer Erfolg und erhielt mit "Kuck mal, wer da spricht 2" (1990) und "Kuck mal, wer da jetzt spricht" (1993) zwei Fortsetzungen.

"Kirstie war eine der außergewöhnlichsten Beziehungen, die ich je hatte. Ich liebe dich, Kirstie. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden", schrieb Travolta (68) auf Instagram. Vor zehn Jahren hatte Alley in einer Talkshow verraten, dass sie sich am Filmset in ihren US-Kollegen verliebt habe. "Er war die größte Liebe meines Lebens", sagte sie dem Sender ABC. Weil sie damals noch mit "Baywatch"-Star Parker Stevenson verheiratet gewesen sei, habe sie ihre Gefühle für Travolta aber unterdrückt. "Ich wollte schon immer ein Star sein. Ich komme aus einer gewöhnlichen Mittelklasse-Familie in Kansas. Mit fünf Jahren verkündete ich, ich wolle Schauspielerin werden. Sie haben gelacht", sagte die aus Wichita stammende Künstlerin einmal in einem Interview. "Aus einem Impuls heraus" sei sie 1981 nach Hollywood gefahren, um ihr Glück zu versuchen.

Der Erfolg kam nach einigen Jahren: Ihre Rolle in der beliebten Comedyserie "Cheers", wo sie von 1987 bis 1993 an der Seite von Ted Danson die Geschäftsführerin einer gleichnamigen Bar in Boston spielte, brachte Alley unter anderem einen Golden Globe und eine Emmy-Trophäe ein.

