"Mind The Gap": Völkerwanderung der europäischen Arbeiterschaft

Dokumentarfilmer Robert Schabus hat sich in bewährter Manier (wie schon bei "Bauer unser") quer durch Europa mit jenen Menschen beschäftigt, die durch die Globalisierung ihre Arbeitsplätze und ihr Vertrauen in die Politik verlieren. Industriebetriebe wandern in Billigländer ab, lassen Arbeitslose zurück. Arbeitsmigranten, vor allem junge, wandern aus – und fehlen dort. Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, sind empfänglich für Parolen von rechts und Rechtspopulisten.

Nicht wertend, sondern als Beobachter zeichnet Schabus ein umfassendes Bild. Das alles ist nicht neu, macht aber klar: Die Demokratie kann schnell in Gefahr kommen. (sin)

Info: Heute, 18. Jänner ist "Mind The Gap" in Linz ( Moviemento, 18 Uhr) und in Freistadt (20.15 Uhr) zu sehen. Schabus ist anwesend.

"Mind The Gap", A 2019; 90 Min.

OÖN Bewertung:

Der Trailer zum Film: