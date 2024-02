Kaleen: "Erst beim zweiten Hinhören verliebt"

"Ich habe mich erst beim zweiten Hinhören in den Song verliebt. Zuerst dachte ich nicht, dass das der Song sein könnte, mit dem ich zum ESC fahre", sagt Kaleen über "We Will Rave". Mittlerweile hat sich die 29-Jährige aus Ried im Traunkreis, die mit bürgerlichem Namen Marie-Sophie Kreissl heißt, mit dem Popsong angefreundet: "Jetzt bin ich eben die Rave-Queen und werde in Malmö Gas geben", sagt die quirlige Sängerin, Tänzerin, Choreografin und Label-Gründerin.

Beim zweiten Semifinale am 9. Mai "will ich mich und Österreich stolz machen, schließlich habe ich beim ESC schon eine Aufgabe zu erledigen". Bei der gestrigen Präsentation des Techno-inspirierten Popsongs im Wiener Ronacher war vor allem das in Los Angeles aufgenommene Video zu "We Will Rave" ein Hingucker. Lasziv und mit sehr viel Haut, so soll auch die Präsentation des rot-weiß-roten Beitrags beim europäischen Wettsingen aussehen.

"Video besser als der Song"

Kaleen: "Das Video gefällt mir fast noch besser als der Song." Bei der für die Interpretin offenbar immer noch gewöhnungsbedürftigen Nummer hat der ORF bei renommierten ESC-Profis in Dänemark angedockt. Im Songwriter-Team ist mit Thomas Stengaard der Produzent des dänischen Siegertitels "Only Teardrops" von Emmelie de Forest aus dem Jahr 2013. Dass der Bewerb auch damals in Malmö ausgetragen wurde, mag als stimulierendes Omen angesehen werden.

Der schwedische Produzent und Songwriter Jimmy Thörnfeldt trägt ebenfalls ESC-Lorbeer: Im Vorjahr war er für den schwedischen Siegertitel "Tattoo" von Loreen mitverantwortlich. Thörnfeldt hat mit Stars wie Lady Gaga und Enrique Iglesias gearbeitet und einen Grammy-Award auf seiner Visitenkarte (Album "Dale" von Pitbull). Vocalcoach Monika Ballwein greift Kaleen stimmlich unter die Arme, die für die Präsentation des Uptempo-Popsongs wichtige Choreografie gestaltet der Kanadier Lukas McFarlane ("X-Factor", "The Voice").

Kaleen selbst bringt neben zahlreichen Meistertiteln im Tanzen jede Menge persönliche Erfahrung beim Eurovision Song Contest mit. Seit 2018 gehört sie zum aktiven ESC-Tross, unter anderem als Choreografin und Tänzerin für Spanien und Bulgarien: "Ich weiß, welcher Zug da gerade auf mich zurollt."

"Schön weit nach vorne bringen"

Inhaltlich soll "We Will Rave" stimmungsaufhellende Wirkung erzeugen. Es geht um die Suche nach einem musikalischen Zufluchtsort. Wenn Herzen gebrochen sind, soll der Song die Probleme verletzter Seelen heilen. Kaleen ist zuversichtlich, dass sie am 9. Mai in Malmö das Lied nicht zum eigenen Seelentrost braucht, sondern ins Finale zwei Tage später aufsteigt: "Mit dieser Nummer kann ich alles zeigen, was mich ausmacht. Und damit werde ich uns ganz schön weit nach vorne bringen."

ESC in Malmö Die Semifinale finden am 7. und 9. Mai (mit Kaleen) statt. Die besten zehn qualifizieren sich mit Italien, Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Schweden für das Finale am 11. Mai.

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder

