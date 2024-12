Guns N' Roses kommen im Sommer 2025 ins Wiener Happel-Stadion

Als Special Guest für die Show wurden die Punklegenden Sex Pistols mit Frank Carter in einer Aussendung des Veranstalters angekündigt. Das Konzert findet im Rahmen einer großen Europa- und Nahosttour der Formation um die zwei Aushängeschilder Axl Rose und Slash statt. Auftakt ist am 23. Mai, insgesamt sind 24 Stopps geplant. Bei ausgewählten Shows werden Guns N' Roses auch von Public Enemy und Rival Sons unterstützt. Zuletzt war die Band ("Appetite for Destruction") im Sommer 2022 in Wien zu Gast.

Die Sex Pistols gehören mit ihrem legendären Album "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" zum festen Bestandteil der Rockgeschichte. Neben den Gründungsmitgliedern Steve Jones (Gitarre), Paul Cook (Schlagzeug) und Glen Matlock (Bass) ist anstelle von Stammsänger Johnny Rotten diesmal der englische Punkmusiker Frank Carter am Mikrofon mit dabei. Gemeinsam haben sie schon im heurigen Jahr mehrere Auftritte absolviert.

