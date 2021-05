"Frischluft"-Konzerte: OÖN und Folkshilfe suchen eine Vorband

"YouTube-Videos drehen, auf der Straße spielen, Songs am Computer produzieren – es gibt viele Wege, um heutzutage Musik zu machen. Das Schönste ist aber: nur wir drei. Zusammen auf einer Bühne. Vor tobenden Fans. Das ist unser Ding, darin liegt unsere Stärke", sagt Folkshilfe-Gitarrist Paul Slaviczek. Bald haben er und seine Kollegen Flo Ritt und Gabriel Fröhlich wieder die Möglichkeit, ihrer Passion freien Lauf zu lassen. Von 6. bis 10. Juli gastiert das Trio an fünf Tagen en suite auf der neuen "Frischluft"-Bühne des Posthofs. Für den Finalgig (10. 7.) des von den OÖN präsentierten "Artist in Residence" haben sich Folkshilfe etwas ganz Besonderes ausgedacht: Eine junge Nachwuchsband wird die Chance bekommen, diesen Abend zu eröffnen. "Dafür suchen wir jemanden, der die hundertprozentige Überzeugung hat, dass seine oder ihre Musik cool und einzigartig ist. Das Genre ist dabei nebensächlich. Es geht uns um den Spirit, um das unbedingte Wollen", so die Band.

"Wir können niemals abstürzen"

Fix auf der "Frischluft"-Setlist wird Anfang Juli auch die neue Folkshilfe-Single "Wir heben heid o" stehen. Die rockige, höchst eingängige Nummer ist ein Mutmach- und Durchhaltesong für schwierige Zeiten. Flo Ritt: "Auch wenn es pathetisch klingt: Unser Herz schlägt wild für das, was wir machen. Darum können wir niemals abstürzen. Stattdessen heben wir ab!"