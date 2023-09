Förderprogramm FISA+ bleibt

Am Rande einer Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Mediensystems in Wien versicherte sie den Vertretern der Berufsgruppe, dass das Filmförderprogramm FISA+ des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft in der jetzigen Form bestehen bleiben soll. Das Programm trat am 1. Jänner in Kraft und zielt im Kern u. a. darauf ab, internationale Produktionen (Kino, TV, Streaming) nach Österreich zu lotsen. Teile der Branche sahen es als Meilenstein, wiewohl es auch Kritik gab, da es den Wettbewerb und Ressourcenkämpfe befeuere.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper