Eltern müssen jetzt ganz stark sein: Disney kündigt "Eiskönigin 4" an

Disney-Chef Bob Iger hat in einem Fernsehinterview den Dreh eines vierten Teils ins Aussicht gestellt. Der dritte Teil sei bereits in der Arbeit, sagte der Konzernchef in der Sendung "Good Morning America" - und als "kleine Überraschung" ergänzte er, dass auch Teil 4 in der Entstehung sein könnte. "Frozen"-Schöpferin Jennifer Lee sei derzeit mit ihrem Team "nicht an einer sondern tatsächlich an zwei Geschichten" fest an der Arbeit, sagte Iger. Über den Inhalt der Filme verriet er aber nichts.

Video: Disney-Chef Bob Iger spricht über die Fortsetzung:

Nach dem Kinokassen-Triumph von "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" (2013, im Original "Frozen") brachte Disney 2019 die Fortsetzung "Die Eiskönigin 2" ins Kino. "Die Eiskönigin" erzählt den Märchenklassiker von Hans Christian Andersen sehr frei nach. Der Original-Streifen wurde 2014 mit dem Oscar als bester Zeichentrickfilm ausgezeichnet.

Die beiden Animations-Hits um die ungleichen Schwestern Elsa und Anna im Königreich Arendelle (größter Filmhit: "Lass jetzt los") spielten weltweit mehr als 2,7 Milliarden Dollar ein. Milliarden spülte auch das Merchandising zum Film herein: Anna, Elsa und Schneemann Olaf zieren Kleidungsstücke, Hygieneprodukte, Geschirr und vieles mehr, Eisköniginnen-Kostüme sind der Renner in jedem Fasching. Ein Ende des Hypes scheint also nicht in Sicht...

