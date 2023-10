Vor 100 Jahren gegründet: Wie Disney sich mauserte

In den Disney-Parks allgegenwärtig: Minnie und Mickey

"Denkt immer daran, mit einem Traum und einer Maus fing alles an", sagte Walt Disney. Wobei der Traum, aus dem ein kleines Studio entstand, das in Kansas City kurze Werbefilme zeichnete, gleich einmal platzte. Die Pleite bremste den ebenso kreativen wie innovativen Walt (1901–1966) und seinen für die Finanzen zuständigen Bruder Roy (1893–1971) keineswegs. Am 16.