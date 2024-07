Der Teufel trägt Prada: Kommt eine Fortsetzung?

Das Nachrichtenportal Puck berichtet, dass Walt Disney Pictures, die sich selbst noch nicht dazu äußerten, an einem zweiten Teil arbeitet.

Ob und wenn ja welche altbekannten Gesichter wir zu sehen bekommen werden, ist noch nicht sicher, doch es gibt bereits Hinweise auf den Inhalt. Das Skript soll von der Drehbuchautorin des ersten Teils, Aline Brosh McKenna, kommen.

Angeblich folgt der neue Film Miranda Priestly und ihrem Versuch, ihre Karriere zu retten. Durch eine sich verändernde Medienbranche stecke ihr Magazin in Schwierigkeiten, ihre einzige Rettung sei ausgerechnet Emily Charlton. Die im ersten Teil von Emily Blunt verkörperte ehemalige Assistentin von Priestly soll mittlerweile eine Führungsposition in einem Luxuskonzern innehaben, der einiges an Werbegeldern zur Verfügung hat. Diese könne die verzweifelte Chefin der „Runway“ nur allzu gut gebrauchen.

Die Nachricht einer möglichen Fortsetzung sind noch nicht bestätigt, doch der Beginn des gleichnamigen Musicals im Oktober in London ist fix. Vanessa Williams schlüpft dort in die Rolle von Miranda Priestly, die Musik stammt von Elton John.

Für Filmfans heißt es also noch abwarten, ob sie sich sicher auf eine Rückkehr des Teufels in Prada auf die Kinoleinwand freuen können.

