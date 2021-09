Der junge Taktgeber der Klangwolke

"Man darf diese Aufgabe nur ja nicht unterschätzen. Was ihre Komplexität betrifft, spielt die Klangwolke in einer ganz eigenen Liga", sagt Roman Kariolou. Der 38-jährige Film- und TV-Komponist (ORF, BBC, arte) hat für das Ereignis, das heute im Donaupark Linz steigt, einen zentralen Job zu erfüllen. Die Aufgabe des Wieners war es, an der Seite von Regisseur Robert Dornhelm einen "cineastischen Soundtrack" zu kreieren, der von Beginn an packt.

Dornhelm, einst Oscar-Kandidat (1978 für "Children of Theatre Street"), verantwortet das Spektakel als eines großer, magischer Bilder. Kariolou ist für das Kopfkino des Publikums einer riesigen Freiluftbühne zuständig.

In wenigen Sekunden ins Herz

Eine vergleichbare Aufgabe habe der Musiker, der für die Formel 1, das Hahnenkamm-Rennen oder die Olympischen Winterspiele in Turin komponierte, noch nie zu bewältigen gehabt, eine vergleichbare Großveranstaltung kenne er nicht. Bei Sportereignissen könne er "in Abschnitten" komponieren. Die Klangwolke verlange nach einem durchgängigen, in sich stimmigen Werk. Für die heurige Auflage, die den Titel "Panta Rhei" trägt ("Alles fließt"), sei 55 Minuten lang ein exakter musikalischer Bogen zu spannen, der mit jedem anderen Detail – von den Bildern bis zu den Schiffsbewegungen – im Einklang steht. Eine filmische Komposition, wie sie das "große Kino" im Donaupark verlangt, habe zudem weit schneller Zugang zu den Menschen, ihren Gefühlen zu finden als ein Klassikkonzert.

"Cineastisch" bedeutet für Kariolou, dessen musikalisches Talent der frühere Wiener Bürgermeister Helmut Zilk (1927–2008) förderte, aber nicht auf den Wegen von Hollywoods großen Komponisten wie John Williams ("Star Wars") zu wandeln. Er wolle eigene einnehmende Klangsphären schaffen. "Meine große Inspirationsquelle war die Donau." Etwa im Stil des Donauwalzers von Johann Strauss? "Nein, das wäre nicht richtig gewesen, weil es viel zu oft gemacht wurde." Es war das Märchenhafte des Flusses bis hin zu alten Erzählungen, das ihn anstieß. "Die einen werden heute vielleicht Nymphen singen hören, die anderen Kämpfe oder Steine, die aufeinanderprallen."

Damit der Wind keine Klänge verträgt, war es ein Muss, seine Kompositionen vorab einzuspielen – in den MG Studios in Wien, wo Kariolou mit handverlesenen Studiomusikern arbeitete. Neben den traditionellen Instrumenten kamen auch exotischere zum Einsatz. Dafür holte man den Wiener Multi-Percussionisten Reinhard Flatischler. "Er hat in Korea, Japan oder Indien gelebt und gelernt und wohl Tausende Instrumente gesammelt und spielen gelernt." Sein Werk wird etwa beim großen Trommelschiff schlagend.

Für Kariolou ist die Klangwolke wie ein Heimspiel – der einst als Geigenwunderkind geltende Musiker studierte an der Bruckner Uni. "Heute ist Linz viel wärmer, internationaler, jünger." Dass man in Linz offener werde, habe er damals am Mensaessen schmecken können. "Gekocht hat es ein Franzose." Im Vergleich zu seinen anderen Studienorten wie Wien oder Graz war es das beste.

Bildgewaltiges im Donaupark Linz

Eine 18 Meter lange Harfe, die auf einer Plattform auf der Donau in den Himmel ragt. Vier Schiffe, eines mit Trommlern, Luftakrobaten, und Bilder in Blockbuster-Qualität auf riesigen Bildschirmen:

Robert Dornhelm Bild: APA

Regiestar Robert Dornhelm (73) hat bei der heutigen Klangwolke Großes vor, das er unter dem Titel „Panta Rhei“ („Alles fließt“) inszeniert. In knapp einer Stunde will er den Besuchern ein sphärisches, magisches Erlebnis bieten, das verschiedene Kunstformen vereint. 20.30, Donaupark, klangwolke.at

Der Weg zur Klangwolke

