"Dancing Stars" mit neuem Moderator, eine Jurorin muss gehen

Wie die "Kleine Zeitung" online berichtet, wird ein neuer Moderator an der Seite von Mirjam Weichselbraun durch die beliebte Tanzshow führen. Ö3-Moderator und Song-Contest-Kommentator Andi Knoll soll künftig die Gespräche mit den Tanzpaaren an der Bar nach ihren Darbietungen auf dem Parkett führen. Der Tiroler folgt damit Norbert Oberhauser und Eberhartinger als Co-Moderator von "Dancing Stars" nach. Knoll und Weichselbraun stand schon öfters gemeinsam vor der Kamera, etwa bei der Romy-Gala oder in der Show "Great Moments".

Der neue Co-Moderator Andi Knoll Bild: (ORF)

Auch in der Jury wird es zu Änderungen kommen. Primaballerina Karina Sarkissova wird nicht mehr Teil des dreiköpfigen Juroren-Teams sein. Die Oberösterreicherin Maria Santner und ihr ungarischer Kollege Balázs Ekker sollen weiterhin die Punktetaferl hochhalten. Wer Sarkissovas Platz einnehmen wird oder ob es in der neuen Staffel wechselnde Juroren geben wird, ist noch nicht bekannt.