"Dancing Stars": Aus für Michael Buchinger

"I've had the time of my life", sagte Buchinger nach seinem Ausscheiden in Anlehnung an das Motto des Abends "Movienight". Die acht verbliebenen Tanzpaare hatten Freitagabend im ORF-Ballroom zu ihrer liebsten Filmmusik getanzt. Schon das Opening war spektakulär, als sich die Moderatoren Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll zum "Dirty Dancing"-Klassiker "Time of my life" erstmals selbst als Tänzer präsentierten.

Influencer und Kabarettist Michael Buchinger und sein Profitanzpartner Herbert "Herby" Stanonik legten einen schnellen Quickstep zum Lied "Suddenly I See" aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" aufs Parkett. In ihren pinken und roten Samt-Sakkos waren die Tanzpartner zwar optisch ein Highlight des Abends, punktetechnisch konnte das Paar allerdings keine großen Sprünge nach vorne machen. Gastjuror Michael Schottenberg ging sogar besonders hart mit den beiden ins Gericht und vergab nur drei Punkte für ihren Quickstep. Insgesamt mussten sich Michael und Herbert mit zwölf Jury-Punkten zufrieden geben. Schlechter platziert waren nur Gastronomin Eveline Eselböck und Peter Erlbeck, die mit elf Punkten das Schlusslicht bildeten.

Großes Lob heimste diesmal der ehemalige Skisprung-Trainer Alexander Pointner ein: Der gebürtige Oberösterreicher verwandelte sich in die Figur des Batman-Widersachers Joker und tanzte zusammen mit Manuela Stöckl einen Slowfox zu "Smile". Jurorin Maria Santner-Angelini war angetan: "Ich finde, das war Dein stärkster Tanz bisher in dieser Staffel."

Anrufe und SMS der Zuschauer brachten schließlich eine Entscheidung: Buchinger und Stanonik haben nach vier Folgen ausgetanzt. Damit sind noch sieben Paare im Rennen um den Titel "Dancing Star 2023".

