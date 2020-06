Clam: Der Konzertsommer 2021 wird fantastisch

Der OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam muss heuer aufgrund der Corona-Pandemie pausieren, die ersten acht Konzertabende für 2021 sind aber bereits unter Dach und Fach. "Wir feiern 30 Jahre Konzerte in Clam jetzt einfach 2021! Quasi als ‚30 plus 1‘-Jubiläumssaison", sagt Veranstalter Michael Ehrenbrandtner.

Eröffnet wird die Jubiläums-Saison am 9. Juli 2021 passenderweise mit einem Meierhofwiesen-Klassiker, dem Clam Rock Festival. Headliner sind die britischen Hardrock-Ikonen Deep Purple. Die Mannen um Sänger Ian Gillan werden nicht nur Hadern wie "Smoke On The Water" oder "Child In Time" mit im Gepäck haben, sondern Songs ihres neuen Albums "Whoosh!", das im August erscheint. Gespannt sein darf man an diesem Tag auf das Clam-Debüt von Dweezil Zappa, der die Songs seines Vaters Frank spielt. Freunde von leisem, melancholischem Folkrock kommen am 14. Juli auf ihre Kosten, wenn das Grammy-nominierte US-Quintett The Lumineers in Clam gastiert. Deutlich steigen wird der Schmähfaktor am 16. und 17. Juli, wenn Pizzera & Jaus zum Mitsingen und Mitlachen einladen. Komplettiert werden diese "Österreicher-Tage" von Größen wie Gert Steinbäcker, Wolfgang Ambros und Lemo. Kurz darauf, am 18. Juli, wird’s richtig stimmungsvoll. Dann bricht Soul-Legende Lionel Richie mit "All Night Long", "Hello" und "Say You, Say Me" reihenweise Herzen. Viel lauter wird’s am 24. Juli, wenn Judas Priest ihr langersehntes Clam-Debüt feiern. Stammgäste sind hingegen bereits Seiler & Speer, die am 7.8. gemeinsam mit den Gute-Laune-Garanten LaBrassBanda vorbeischauen. Den würdigen Saison-Abschluss (20.8.) bestreitet Hubert von Goisern. Der "Goiserer" wird in Clam sein neues Album "Zeiten & Zeichen" vorstellen.

An neuen Terminen für Lenny Kravitz und Hollywood Vampires werde derzeit gearbeitet, so Ehrenbrandtner. Ebenso an der Verpflichtung weiterer Hochkaräter: "Wir beobachten speziell den US-Markt genau, um eventuell noch einmal zuzuschlagen." Nicht stattfinden wird hingegen der Auftritt von Rapper RAF Camora.

Der Vorverkauf für alle Konzerte startet heute um 10 Uhr. Karten gibt’s bei der OÖN-Tickethotline Tel. 0732/7805-805 sowie in den Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried. Tickets für 2020 behalten für 2021 ihre Gültigkeit.

Pizzera & Jaus im Doppelpack

Clam Saison 2021

9. Juli: : Clam Rock u. a. mit Deep Purple, Uriah Heep und Dweezil Zappa

14. Juli: The Lumineers, Support: Mighty Oaks, My Ugly Clementine

16.+ 17. Juli: Pizzera & Jaus, Support: Gert Steinbäcker, Wolfgang Ambros, Lemo, Skolka

18. Juli: Lionel Richie

24. Juli: Judas Priest, Support: Saxon

7. August: Seiler & Speer, Support: LaBrassBanda, Monti Beton & Johann K., Minisex

20. August: Hubert von Goisern

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at