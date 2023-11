Chris de Burgh: "Ich freue mich auf Linz"

Am 4. Juni 2022 war die Uraufführung des Musicals in Fulda, mittlerweile haben es bereits mehr als 200.000 Menschen gesehen. Das von Weltstar Chris de Burgh gemeinsam mit Dennis Martin komponierte Musical "Robin Hood" ist schon jetzt zu einem Hit geworden. "Ich habe bereits 330 Songs geschrieben", erzählte Chris de Burgh, der mit seinem Hit "Lady in Red" weltbekannt wurde, bei einer Pressekonferenz in Linz. "Aber ein Musical zu schreiben, war eine wunderbare neue Herausforderung." Chris de Burgh hat selbst eine Beziehung zu dem Stoff: Er stammt aus einem alten Adelsgeschlecht, einer seiner Vorfahren schrieb die Gesetze für King John, den Bruder von Richard Löwenherz. Die Geschichte von Robin Hood spielt genau in dieser Zeit. "Wir alle lieben die Idee, den Reichen etwas wegzunehmen und es den Armen zu geben", sagte er.

Die Regie bei der Uraufführung hatte der Linzer Musicalchef Matthias Davids, er wird für die Linzer Aufführung einige Adaptionen vornehmen. "Mir hat das Libretto von Anfang an sehr gut gefallen", sagte er. "Es erzählt die Geschichte, wie sich Robin Hood von einem Antihelden zu einem guten Menschen entwickelt." Entwickelt wurde das Musical unter anderem von Dennis Martin von spotlight Musicals, der sich für die Komposition eine Inspiration von außen holen wollte. "Da war Chris de Burgh genau der Richtige", sagte Geschäftsführer Peter Scholz. "Er ist selbst in einem Schloss aufgewachsen und hat einen starken Bezug zu der Geschichte." So komponierte de Burgh acht neue Songs, sein Hit "Don't Pay the Ferryman" wurde neu adaptiert. Chris de Burgh will auch selbst zur Premiere kommen. "Ich freue mich schon auf Linz", sagte er.

